Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем CNN: Тейлор-Грин намерена урегулировать разногласия с Трампом

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин выразила надежду на урегулирование разногласий с президентом США Дональдом Трампом, сообщил телеканал CNN. Политик-республиканец отметила свою приверженность христианскому принципу прощения как основу для возможного примирения с действующим главой Белого дома.

Я определенно надеюсь на то, что мы сможем помириться. Я христианка и одной из самых важных составляющих нашей веры является прощение, я этому привержена. <…> Со своей стороны, я верю в это и определенно надеюсь, что это произойдет, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил об отказе в поддержке своей бывшей сторонницы, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, на предстоящих выборах. Американский лидер охарактеризовал политика как «разглагольствующую сумасшедшую» в ответ на ее критику в адрес проводимого им курса.

Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский заявил, что экономические трудности Соединенных Штатов могли стать причиной конфликта между президентом и конгрессвумен. По его словам, в ходе предвыборной кампании оба политика брали обязательства по улучшению экономического положения — на национальном уровне и в округе штата Джорджия соответственно, однако реализовать эти планы пока не удалось.