15 ноября 2025 в 06:59

Трамп публично отрекся от бывшей соратницы

Трамп отказался поддержать Тейлор Грин на выборах

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial, что не поддержит свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на выборах. Американский лидер назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей» за критику его политики.

Я отказываюсь от своей поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия, — написал политик.

Ранее Трамп отверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. В беседе с журналистами по пути в Южную Корею он отметил, что ему запрещено это делать согласно конституции США. При этом республиканец отметил, что уровень его поддержки в США находится на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы. В связи с этим политик выразил сожаление, что не сможет принять участие в президентской гонке в 2028 году.

До этого Трамп сообщил об отказе от выдвижения на должность вице-президента страны на выборах 2028 года. Американский лидер пояснил, что подобная перспектива, вероятно, не получила бы поддержки у граждан государства.

Кроме того, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил свои амбиции стать кандидатом в президенты США на выборах 2028 года. Политик заявил, что рассмотрит возможность выдвижения после промежуточных выборов, запланированных на следующий год.

