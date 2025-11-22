Российского хоккеиста признали второй звездой победного матча НХЛ Нападающий Капризов был признан второй звездой матча НХЛ против «Питтсбурга»

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил звание второй звезды матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Его команда добилась выездной победы со счетом 5:0. Российский хоккеист отметился одной результативной передачей и забитым голом.

В текущем сезоне 28-летний спортсмен набрал 26 очков — 12 голов и 14 ассистов. Капризов является ведущим бомбардиром «Уайлд» и демонстрирует наивысшую результативность среди всех российских игроков лиги.

Первая звезда матча была присуждена форварду «Миннесоты» Мэттью Болди, который набрал три очка по системе «гол + пас» (2+1). Третью звезду получил Йоэль Эрикссон Эк, также отличившийся результативными действиями (1+1).

Ранее «Миннесота Уайлд» победила «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Решающую шайбу забросил Капризов на 65-й минуте матча за 10 секунд до окончания дополнительного времени. Среди игроков победившей команды также отличились форварды Йоэль Эрикссон Эк и Яков Тренин.