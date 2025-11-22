Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 08:10

Российского хоккеиста признали второй звездой победного матча НХЛ

Нападающий Капризов был признан второй звездой матча НХЛ против «Питтсбурга»

Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил звание второй звезды матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Его команда добилась выездной победы со счетом 5:0. Российский хоккеист отметился одной результативной передачей и забитым голом.

В текущем сезоне 28-летний спортсмен набрал 26 очков — 12 голов и 14 ассистов. Капризов является ведущим бомбардиром «Уайлд» и демонстрирует наивысшую результативность среди всех российских игроков лиги.

Первая звезда матча была присуждена форварду «Миннесоты» Мэттью Болди, который набрал три очка по системе «гол + пас» (2+1). Третью звезду получил Йоэль Эрикссон Эк, также отличившийся результативными действиями (1+1).

Ранее «Миннесота Уайлд» победила «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Решающую шайбу забросил Капризов на 65-й минуте матча за 10 секунд до окончания дополнительного времени. Среди игроков победившей команды также отличились форварды Йоэль Эрикссон Эк и Яков Тренин.

Кирилл Капризов
НХЛ
хоккей
спорт
