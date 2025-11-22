Песков предположил, когда Путин может посетить новые регионы Песков не исключил поездку Путина в новые регионы до конца года

Президент России Владимир Путин может посетить новые регионы страны до конца этого года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако он отметил, что пока в графике российского лидера таких планов нет, передает РИА Новости.

Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что необходимость разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом только предстоит определить. По его словам, оценке будет подвергнут и сам уровень контактов по предложенному Вашингтоном плану украинского урегулирования.

Вместе с этим Песков отметил, что у США есть свои идеи по возможному мирному плану по Украине. Однако Москва и Вашингтон пока не приступили к их содержательному обсуждению.

До этого Путин заявил, что Россия и США вели переговоры о мирных инициативах Трампа по Украине еще до проведения саммита на Аляске. Глава государства отметил, что данная тема публично почти не обсуждалась, но не являлась секретом.