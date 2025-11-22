Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Величайшие враги»: союзников Украины обвинили в притворстве

Журналист Фази: главные противники Украины притворяются ее союзниками

Здание Верховной рады в Киеве Здание Верховной рады в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости
Главные враги Украины маскируются под ее союзников, заявил в социальной сети Х журналист Томас Фази. По его словам, это «болезненно ясно», и те, кто размещает украинские флаги в своих профилях в соцсетях, сознательно или бессознательно болеют за полное уничтожение этой страны.

Величайшие враги Украины — те, кто выдает себя за ее сторонников. На самом деле так было всегда. В любом случае, кто размещает украинские флаги в соцсетях, сознательно или бессознательно болеет за полное уничтожение Украины, — подчеркнул Фази.

Ранее французские аналитики выразили мнение, что западные страны, переживающие максимальную разобщенность и раздробленность, перекидывают между собой ответственность за содержание Украины. Все это создает стратегическую уязвимость в балансе отношений с Россией, считают они.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки. При этом хозяин Белого дома уверен, что политик в невыгодном положении, в то время как у президента РФ Владимира Путина на руках есть все козыри.

