Главные враги Украины маскируются под ее союзников, заявил в социальной сети Х журналист Томас Фази. По его словам, это «болезненно ясно», и те, кто размещает украинские флаги в своих профилях в соцсетях, сознательно или бессознательно болеют за полное уничтожение этой страны.

Ранее французские аналитики выразили мнение, что западные страны, переживающие максимальную разобщенность и раздробленность, перекидывают между собой ответственность за содержание Украины. Все это создает стратегическую уязвимость в балансе отношений с Россией, считают они.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки. При этом хозяин Белого дома уверен, что политик в невыгодном положении, в то время как у президента РФ Владимира Путина на руках есть все козыри.