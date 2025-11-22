Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 06:39

«Пытается блефовать»: Трамп рассказал о стратегии Зеленского

Трамп: Зеленский пытается блефовать в рамках сделки по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Roberts
Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, пишет британская газета Times. При этом американский лидер уверен, что Зеленский в невыгодном положении, в то время как у президента Владимира Путина на руках все козыри.

По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении, — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что инициатива Дональда Трампа вызывает большие ожидания. По словам Орбана, если республиканец поставил перед собой цель урегулировать конфликт на Украине, то он ее достигнет.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров опроверг информацию из публикации The Wall Street Journal о том, что Украина существенно изменила один из пунктов плана, направленный на борьбу с коррупцией. Он категорически отверг утверждения о том, что Киев вносил коррективы в документ, касающийся урегулирования конфликта.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
США
