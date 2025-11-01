В Кемеровской области полыхают поля МЧС: огонь охватил поля в Белово и Юрге Кемеровской области

Мощные пожары зафиксированы в Белово и Юрге Кемеровской области, сообщил источник в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Перехода огня на жилые дома нет. Ситуацию усложняет сильный ветер — порывы достигают 22 м/с. Неблагоприятная погода ожидается и 2 ноября.

Перехода на жилые дома нет, что в Белово, что в Юрге. По Промышленной информации нет. В Юрге площадь пожара 23 тысячи квадратных метров. Поля горят, — сообщили в ведомстве.

