01 ноября 2025 в 18:16

В Кемеровской области полыхают поля

МЧС: огонь охватил поля в Белово и Юрге Кемеровской области

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Мощные пожары зафиксированы в Белово и Юрге Кемеровской области, сообщил источник в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Перехода огня на жилые дома нет. Ситуацию усложняет сильный ветер — порывы достигают 22 м/с. Неблагоприятная погода ожидается и 2 ноября.

Перехода на жилые дома нет, что в Белово, что в Юрге. По Промышленной информации нет. В Юрге площадь пожара 23 тысячи квадратных метров. Поля горят, — сообщили в ведомстве.

До этого в поселке Паратунка полностью ликвидировали возгорание усадьбы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Ранее двое детей погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Уссурийске. В этот момент взрослых в горящей квартире не было. В МЧС отметили, что на месте пожара обнаружены зажигалки и пепельницы.

Тем временем экстренные службы продолжают работать на месте ЧП в Ростове-на-Дону — там в многоквартирном доме произошел взрыв, в результате чего случилось возгорание. По информации канала, в одной из квартир взорвался баллон со строительным газом, применяемым при установке натяжных потолков.

