01 ноября 2025 в 09:02

Раскрыты подробности мощного пожара в усадьбе на Камчатке

МЧС сообщило о полной ликвидации крупного пожара в поселке Паратунка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание усадьбы в поселке Паратунка было полностью ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Возгорание произошло в двухэтажном бетонном здании с цокольным этажом и деревянной мансардой, обшитом сайдингом. В тушении были задействованы более 40 человек личного состава, включая боевые расчеты МЧС России из нескольких частей, пожарного поста, Камчатского спасательного центра, а также одной из воинских частей.

Одна из основных версий — короткое замыкание электропроводки. Однако точную причину данного пожара еще предстоит установить дознавателям, — уточнили в управлении.

В настоящее время дознаватели устанавливают точную причину возгорания. Сотрудники государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории ведут работу на месте происшествия.

Ранее двое детей погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Уссурийске. В этот момент взрослых в горящей квартире не было. В МЧС отметили, что на месте пожара были обнаружены зажигалки и пепельницы.
