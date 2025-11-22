Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 09:15

«Если не решится»: Зеленскому предрекли «начало конца»

Колумнист Пик: отказ уволить Ермака может сильно ударить по Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отказ отправить в отставку главу офиса президента Украины Андрея Ермака может стать «началом конца» главы государства Владимира Зеленского, заявила колумнист нидерландской газеты NRC Симоне Пик. По ее словам, влияние Ермака на Зеленского превращает политика в «слабое звено».

Если Зеленский не решится на увольнение Ермака, это может стать началом его конца, — подчеркнула журналистка.

Особое внимание она уделила напряжению в отношениях Ермака с окружением президента США Дональда Трампа. По мнению Пик, в Вашингтоне не забыли о его роли в событиях 2019 года, когда Киев отказался поддержать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего американского лидера Джо Байдена. На фоне этого колумнист допустила, что в высших кругах в Киеве может обсуждаться возможность политического «жертвоприношения» главы президентского офиса.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Ермак отписались друг от друга в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Как отметил российский телеведущий Владимир Соловьев, дальше последуют удаление переписок, блокировка в Telegram и «пьяные звонки в три часа ночи».

Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Украина
отставки
