22 ноября 2025 в 05:23

Жена Зеленского выступила против политического будущего своего мужа

Politico: жена Зеленского выступает против продолжения политической карьеры мужа

Владимир и Елена Зеленские Владимир и Елена Зеленские Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что ее мужу не следуют продолжать свою политическую деятельность и участвовать в следующих выборах, передает издание Politico. Отмечается, что низкий уровень поддержки Зеленского и коррупционные скандалы повлияли на эту позицию.

Первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания, — сказано в публикации.

Ранее американский политолог Адриан Каратницкий заявил, что коррупционный скандал серьезно ослабил позиции президента Украины Владимира Зеленского и превратил его в «хромую утку». По мнению эксперта, происходящее уже приводит к значительным переменам во внутренней политике.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил предположение, что Трамп может оказывать давление на Зеленского для получения компрометирующих материалов на демократов и семью экс-президента США Джо Байдена в рамках внутриполитической борьбы. Это создаст сложный выбор для главы Украины, который пока предпочитает продолжать конфликт, считает он.

