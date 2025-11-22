Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 05:31

США выпустили лицензию на операции с частью банков России

США выпустили лицензию на операции с частью банков РФ по АЭС «Пакш-2»

Минфин США Минфин США Фото: treasury.gov
Читайте нас в Дзен

Министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить операции, связанные с проектом венгерской АЭС «Пакш-2», с несколькими российскими банками, передает Управление Минфина США по контролю за иностранными активами. Там уточнили, что документ не учитывает открытие корреспондентских счетов и списания средств со счетов, принадлежащих Центробанку России, Фонду национального благосостояния или Министерству финансов РФ, в американских финучреждениях.

Как следует из сообщения ведомства, финансовые операции в связи со строительством АЭС в Венгрии разрешены Центробанку России, Газпромбанку, «ВЭБ.РФ», «ФК Открытие», Совкомбанку, Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Росбанку, ПАО «Банк Зенит», банку «Санкт-Петербург» и Национальному клиринговому центру.

Ранее украинские власти призвали Вашингтон усилить давление на Россию. Речь в том числе идет об отключении российских банков от долларовой системы расчетов с американскими партнерами. Вместе с тем проект дополнительных санкций разработала и сама администрация президента США Дональда Трампа. По данным двух источников, они могут затронуть российский банковский сектор и нефтяную инфраструктуру.

Тем временем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Россию санкционными мерами на фоне мирной инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По его словам, новые ограничительные меры Вашингтона не повлияют на состояние российской экономики.

США
банки
Россия
АЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Названа икона, у которой нужно просить семейного благополучия
Победа штурмовиков и группа ВСУ в плену: успехи ВС РФ к утру 22 ноября
Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из конгресса США
Россиянам раскрыли важные нюансы внедрения цифрового рубля
К чему снится авария на машине: раскроем тайны сновидений
«Кое-как держимся»: в разведке Украины высказались о затягивании конфликта
Самый быстрый крем для любого десерта! 12 лучших рецептов крем-чиза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 ноября
США выпустили лицензию на операции с частью банков России
Жена Зеленского выступила против политического будущего своего мужа
Роман на «Поле чудес», фейки о смерти, здоровье: как живет Леонид Якубович
Американские генералы могут полететь в Москву для переговоров
Слоеный салат «Снежная королева» с крабовыми палочками: недорого и вкусно
SHOT сообщил, что в Сызрани слышны десятки взрывов и гул беспилотников
«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга
Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска
В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу
Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.