США выпустили лицензию на операции с частью банков России США выпустили лицензию на операции с частью банков РФ по АЭС «Пакш-2»

Министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить операции, связанные с проектом венгерской АЭС «Пакш-2», с несколькими российскими банками, передает Управление Минфина США по контролю за иностранными активами. Там уточнили, что документ не учитывает открытие корреспондентских счетов и списания средств со счетов, принадлежащих Центробанку России, Фонду национального благосостояния или Министерству финансов РФ, в американских финучреждениях.

Как следует из сообщения ведомства, финансовые операции в связи со строительством АЭС в Венгрии разрешены Центробанку России, Газпромбанку, «ВЭБ.РФ», «ФК Открытие», Совкомбанку, Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Росбанку, ПАО «Банк Зенит», банку «Санкт-Петербург» и Национальному клиринговому центру.

Ранее украинские власти призвали Вашингтон усилить давление на Россию. Речь в том числе идет об отключении российских банков от долларовой системы расчетов с американскими партнерами. Вместе с тем проект дополнительных санкций разработала и сама администрация президента США Дональда Трампа. По данным двух источников, они могут затронуть российский банковский сектор и нефтяную инфраструктуру.

Тем временем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Россию санкционными мерами на фоне мирной инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По его словам, новые ограничительные меры Вашингтона не повлияют на состояние российской экономики.