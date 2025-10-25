Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 18:17

Украина подначивает США вмешаться в работу российских банков

Reuters: Украина предложила США ввести новые санкции против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти призвали Вашингтон усилить давление на Россию, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Речь в том числе идет об отключении российских банков от долларовой системы расчетов с американскими партнерами.

Вместе с тем проект дополнительных санкций разработала и сама администрация президента США Дональда Трампа. По данным двух источников, они могут затронуть российский банковский сектор и нефтяную инфраструктуру. Один из собеседников агентства отметил, что Трамп, вероятно, одобрит этот пакет, но вряд ли примет решение в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что Россия стремится к установлению мира на территории Украины. Республиканец также подчеркнул, что санкции, наложенные на Москву, являются «очень сильными» и будут иметь значительное воздействие.

До этого стало известно, что компания Reliance Industries, которая является крупнейшим индийским покупателем нефти из России, примкнула с антироссийским санкциям. В то же время фирма намерена сохранить отношения с нынешними поставщиками энергоносителей.

