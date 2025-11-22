Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией Блогер Лебедев заявил о необходимости полного открытия границы с Финляндией

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой возможного частичного открытия границы между Россией и Финляндией. В выпуске обзора новостей «ВКонтакте» он уточнил, что стороны должны договориться о полноценном возобновлении пересечения границы.

Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно. Только тогда мы должны согласиться на открытие границ, — заявил Лебедев.

Лебедев также назвал «полным бредом» текущую ситуацию с закрытой границей между двумя странами. По его мнению, финская сторона должна быть заинтересована в свободном въезде российских граждан на свою территорию.

Ранее стало известно, что финские власти планируют ввести в работу не все КПП в случае открытия границы с Россией. Глава отдела пограничной безопасности погранслужбы Финляндии Юсси Напола подчеркнул, что окончательное решение будет принято после анализа потенциального пассажиропотока.

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Эстония и Латвия готовы закрыть границы с Белоруссией. По ее словам, эти страны примут меры, если произойдет обострение ситуации с Минском.