Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 04:12

Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией

Блогер Лебедев заявил о необходимости полного открытия границы с Финляндией

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой возможного частичного открытия границы между Россией и Финляндией. В выпуске обзора новостей «ВКонтакте» он уточнил, что стороны должны договориться о полноценном возобновлении пересечения границы.

Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно. Только тогда мы должны согласиться на открытие границ, — заявил Лебедев.

Лебедев также назвал «полным бредом» текущую ситуацию с закрытой границей между двумя странами. По его мнению, финская сторона должна быть заинтересована в свободном въезде российских граждан на свою территорию.

Ранее стало известно, что финские власти планируют ввести в работу не все КПП в случае открытия границы с Россией. Глава отдела пограничной безопасности погранслужбы Финляндии Юсси Напола подчеркнул, что окончательное решение будет принято после анализа потенциального пассажиропотока.

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Эстония и Латвия готовы закрыть границы с Белоруссией. По ее словам, эти страны примут меры, если произойдет обострение ситуации с Минском.

Артемий Лебедев
блогеры
границы
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга
Ограничения на полеты начали действовать в аэропорту Ульяновска
В Курске заочно арестовали адвоката-иноагента, проникшего в Суджу
Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Стало известно, сколько дней россияне будут работать этой зимой
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом
Польская полиция запустила спецоперацию после взрыва на ж/д путях
Трамп напомнил Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей»
Полеты через аэропорт Самары запретили
В центре Москвы вспыхнуло здание на Тверской улице
Гороскоп на 22 ноября: секрет удачи для Львов и предостережение для Раков
«Придется одобрить»: Трамп поставил точку в вопросе плана США по Украине
В России установили лимиты количества платных мест в вузах
Раде грозит раскол: почему Зеленский так активно вступается за Ермака
Польские власти намерены перенести российское посольство
Песков оценил уровень контактов России и США по Украине
«Не удивляет»: в НХЛ отреагировали на хет-трик Овечкина
Cаратовский аэропорт закрыли
Шольц подтвердил, что пытался заключить с США тайную сделку по газу
Командиры ВСУ отправили подчиненных прямиком в российский плен
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.