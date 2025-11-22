Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 04:48

«Ждем звонки в три часа ночи»: Зеленский и Ермак отписались друг от друга

Зеленский и Ермак отписались друг от друга в Instagram

Владимир Зеленский и Андрей Ермак Владимир Зеленский и Андрей Ермак Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отписались друг от друга в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в Telegram-канале. Он отметил, что у обоих при вбивании имени другого в строку поиска подписчиков появляется надпись No users found (в переводе с английского — «пользователи не найдены»).

Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в три часа ночи, — с иронией заметил Соловьев.

Ранее стало известно, что в окружении Зеленского настаивают на отстранении от должности руководителя его офиса в связи с коррупционным скандалом вокруг предпринимателя Тимура Миндича. Согласно информации осведомленного источника, в правящей партии «Слуга народа» сформировалась «коалиция решительных», грозящая выходом из парламентской фракции в случае сохранения Ермака на своем посту.

Кроме того, в Верховной раде Украины зарегистрировали постановление с требованием отставки главы офиса президента и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. Согласно информации на официальном портале парламента, инициатором данного документа выступила фракция оппозиционной политической силы «Европейская солидарность».

