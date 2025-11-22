Польская полиция запустила спецоперацию после взрыва на ж/д путях Польская полиция запустила спецоперацию «Путь» после взрыва на ж/д путях

В Польше начали спецоперацию после взрыва на ведущих на Украину железнодорожных путях, сообщила главная комендатура полиции. Там уточнили, что целью мероприятия под названием «Путь» обозначены противодействие диверсиям на ж/д инфраструктуре, защита безопасности и общественного порядка.

В связи с актами диверсий террористического характера, которые произошли на территории железнодорожной инфраструктуры, главный комендант полиции обратился к министру внутренних дел и администрации с просьбой поддержать действия полиции солдатами Вооруженных сил Польши, — говорится в публикации.

Ранее местные правоохранительные органы заявили, что на северо-востоке Польши было обнаружено серьезное повреждение железнодорожного полотна на стратегически важной линии, ведущей на Украину. Якобы машинист одного из составов на линии Демблин — Варшава заметил разрыв пути и экстренно затормозил. Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что Польша начала возведение второго защитного сооружения на белорусской границе в Подляском воеводстве. Конструкция представляет собой четырехметровое ограждение из сетки-рабицы с двумя линиями колючей проволоки.