Зеленский отказался увольнять Ермака из-за скандала с «пленками Миндича» и перешел в атаку: детективов НАБУ заподозрили в передаче ложной информации с «русским следом», а главу фракции «Слуги народа» Давида Арахамию готовят к отставке за «бунт». Зачем Зеленский ради Ермака дискредитирует антикоррупционные органы и рискует контролем над Верховной радой — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке Верховной рады уволить Ермака

20 ноября на встрече с фракцией «Слуга народа» в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольнять главу своего офиса Андрея Ермака не будет, несмотря на то что ранее, как сообщали украинские СМИ, среди депутатов от президентской партии сформировалась «коалиция решительных», которая угрожала выходом из фракции, если главу ОП не уволят. Даже в окружении главы государства ему советовали уволить Ермака.

Скандал разгорелся после того, как НАБУ обнародовало «пленки Миндича» — записи телефонных разговоров бизнесмена Тимура Миндича (соучредителя «Квартала 95»), на которых, как считается, глава офиса президента Андрей Ермак фигурирует под псевдонимом «Али-Баба». По данным следствия, подконтрольные Ермаку структуры заработали более $100 млн на схемах в энергетике во время войны. Сам Миндич поспешно скрылся за границей.

«Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будут оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к „Миндичгейту“. Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с „русским следом“», — сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По данным СМИ, Зеленский на встрече с депутатами пытался защищаться: говорил, что коррупционный скандал для него самого стал неожиданностью. Утверждал, что это дело рук русских и части американцев, которые их поддерживают. Он пообещал организовать расследование деятельности НАБУ, то есть натравить на него СБУ. «Мы знаем, кто работает над тем, чтобы дать американцам ложную информацию. Уже расследуем это», — процитировал Железняк Зеленского.

В свою очередь сам Ермак поставил вопрос об отставке Давида Арахамии как главного бунтаря во фракции. Однако добиться этого ему пока не удалось. По словам Железняка, голосование по отставке Арахамии с поста лидера фракции перенесли, так как не смогли набрать и 10% голосов за это предложение, что крайне раздражило Зеленского — настолько, что он начал запугивать депутатов. «Если коалиция развалится — нужно идти на выборы. А вы непопулярны», — привел Железняк слова украинского президента.

Владимир Зеленский Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как действия Зеленского оценили в России

Политическое руководство Украины с начала весны 2024 года — это преступная группировка, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад». По его словам, она узурпировала власть с целью обогащения.

«С марта прошлого года эта группа лиц — преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», — заявил российский лидер.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом Путин дал квалификацию украинскому руководству.

Почему Зеленский отказался увольнять Ермака

Зеленский приложит все силы, чтобы подавить бунт и удержать Раду, в противном случае он прилюдно распишется в своем непосредственном участии в расхищении средств, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Рада, оставшись без коалиции, даже не сможет принять бюджет. Поэтому не исключено, что публично он предпринимать какие-то действия по отношению к главе фракции не будет. Но Арахамию называют основным оппонентом Ермака, ведь за то, у кого больше власти, эти оба борются давно», — пояснил парламентарий.

По словам политолога Владимира Скачко, Ермак как раз и нужен Зеленскому, чтобы подавить «бунт» Арахамии и удержать в повиновении Раду. «Ермак уже активно занимается этим вопросом. От имени Зеленского он предложил перемирие НАБУ и фракции „Слуги народа“: Зеленский не трогает НАБУ и САП, а САП не трогает Ермака и всех „слуг народа“», — рассказал он NEWS.ru.

Андрей Ермак Фото: Global Look Press

По словам политолога, глава офиса президента начал действовать превентивно. «Задача Ермака, пока он остается на посту, состоит в том, чтобы подавить этот „бунт на корабле“, или, выражаясь образно, „придушить самых активных пауков в банке и змей в террариуме“. Все это будет сделано, и „все будет хорошо“ — по-украински „хорошо“, разумеется. Сначала он от имени Зеленского дал распоряжение СБУ накопать компромат на всех, кто проявляет недовольство. Когда те почувствовали, что „подгорает“, Ермак сам предложил перемирие. Конечно, все понимают, что за Ермаком стоит Зеленский», — добавил Скачко.

Для чего еще нужен Ермак Зеленскому

Зеленский понимает, что его актерский дебют в политике и его должность закончатся, как только будет достигнут мир путем заключения соответствующего договора с Россией, заявила NEWS.ru советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская.

«Украине и ее людям это действительно нужно, а вот Зеленскому и его партнерам — нет. Когда его друг Миндич, как и многие другие знакомые, занимавшиеся раньше кастингом актеров для развлекательных шоу Зеленского, теперь является одним из основных поставщиков оружия и бракованных бронежилетов, нетрудно догадаться о выгодополучателях этого конфликта. Колоссальные деньги, которые зарабатывает его команда и все, кто дотягиваются до „источника“, — лишь одна сторона интереса в продолжении войны», — сказала она.

По словам экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова, сейчас параллельно будут осуществляться два трека принуждения Зеленского к миру — военный и политико-дипломатический. «Президент Путин абсолютно четко сформулировал, что все цели СВО должны быть достигнуты, — напомнил Килинкаров NEWS.ru. — Но это не означает, что они должны быть достигнуты исключительно военным путем. Кроме военного, есть политико-дипломатический путь».

Он выразил уверенность, что на каком-то этапе не только в Киеве, но и в Европе будет понимание того, что абсолютно бессмысленно финансировать войну, которую изменить уже нельзя. Сейчас идет поиск вариантов, на каких условиях можно было бы выйти на урегулирование конфликта.

Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Украине нужен лидер, который сможет договориться о мире, будет ценить жизнь своих людей, а не бросать их в „жертвенную топку“ и разжигать ненависть между ними; лидер, который постепенно вернет стране суверенитет и будет готов отдать свою жизнь за нее, а не сотни тысяч чужих, получая за это денежную выгоду», — заключила Поклонская.

