Бизнес в России, уголовка, конфликт с Зеленским: как живет Петр Порошенко

26 сентября бывшему президенту Украины Петру Порошенко исполняется 60 лет. Годы его пребывания у власти стали периодом глубокого политического раскола в стране и обострения ее отношений с Россией. Карательные акции в Донбассе, курс на евроинтеграцию и внутренние реформы усилили противоречия в обществе. К чему президентство Порошенко привело республику, почему разрушило диалог с Москвой и как отразилось на жителях Донбасса — в материале NEWS.ru.

Почему Порошенко называют мажором

Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде Одесской области. Его отец был главным инженером районного объединения сельхозтехники, затем возглавлял концерн «Укрпроминвест», избирался депутатом Винницкого областного совета. Несмотря на повальную бедность 1980–90-х годов, детство и юность Порошенко прошли в весьма комфортных условиях.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что будущий президент фактически был сыном самого богатого человека в Винницкой области. Отец Петра еще в советские годы начал заниматься подпольным бизнесом, за что даже около двух лет отсидел в колонии.

«Когда Алексей Порошенко вышел из тюрьмы, его сыновья Петр и Михаил поступили в Киевский государственный университет. Петр учился на факультете международных отношений — украинском аналоге МГИМО — в одном потоке с будущим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Порошенко-старший успел подготовить бизнесы для сыновей. Но впоследствии все семейное дело сосредоточилось в руках отца и Петра, потому что Михаил погиб в автокатастрофе. Говорят, не без помощи Петра», — добавил Скачко.

В 1984 году со второго курса университета Петр Порошенко был призван в Советскую армию, проходил службу в Казахстане и, по собственным словам, «принимал участие в боевых действиях». Уволился в запас в 1986-м, после чего вернулся в университет на третий курс. До 1990 года учился в аспирантуре и работал в своем вузе ассистентом кафедры международных экономических отношений.

Каким бизнесом занимался Порошенко

После окончания учебы будущий политик начал карьеру в бизнесе. Сначала он работал в сфере внешнеэкономической деятельности, а уже в начале 1990-х вместе с партнерами занялся импортом какао-бобов и сладостей. Вскоре он сосредоточился на кондитерском бизнесе и основал корпорацию Roshen, которая со временем стала крупнейшим производителем шоколада на Украине и принесла ему прозвище Шоколадный Король. До 2013 года половина экспорта компании приходилась на Россию. Кроме того, у Roshen была кондитерская фабрика в Липецке.

Порошенко активно инвестировал в автомобиле- и судостроение, медиа-бизнес и банковский сектор. К середине 1990-х он превратился в одного из наиболее влиятельных предпринимателей страны.

По словам Скачко, ради прибылей и власти Порошенко мог пойти на любую сделку. Он добивался целей, «чего бы ему это ни стоило».

«Настоящий бизнесмен — хваткий, цепкий, оперативный и очень предусмотрительный. Порошенко никогда не складывал свои яйца в одну корзину. Когда он понял, что ветер дует с Запада и нужно ориентироваться не на Россию, резко стал евроинтегратором, „пронатовцем“ и поддержал Виктора Ющенко во время первого Майдана в 2004 году. С тех пор на него и посыпались все политические и экономические ништяки», — рассказал политолог.

Как Порошенко пришел к власти

В 1998 году Порошенко впервые попытал счастья на парламентских выборах — избирался в Верховную раду от социал-демократов. Через два года основал «Партию солидарности Украины» (позже — «Солидарность»), которая в декабре 2001-го присоединилась к блоку Виктора Ющенко «Наша Украина». В 2004 году стал замглавы избирательного штаба Ющенко и одним из лидеров «оранжевой революции».

После победы своего «патрона» на спорных президентских выборах именно Порошенко стал одним из главных претендентов на пост премьер-министра. Однако в итоге ему досталась должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а кабмин возглавила Юлия Тимошенко. Позже Порошенко занимал и другие высокие посты: возглавлял МИД и был министром экономики.

Главной задачей Порошенко в качестве руководителя украинской дипломатии было подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Договориться о его заключении удалось в 2012 году, а оформить документ официально планировалось в ноябре 2013-го — уже в период президентства Виктора Януковича. Однако президент внезапно отказался от договоренностей. Это привело к политическому кризису и стало формальным поводом для Евромайдана, за которым последовали свержение и бегство Януковича за границу.

После госпереворота на Украине были объявлены внеочередные президентские выборы, в которых участвовал и Порошенко. Он одержал победу уже в первом туре, набрав около 55% голосов. В марте 2014 года ЕС и Украина подписали политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне того же года — экономическую.

Почему решения Порошенко называют «кровавыми»

За месяц до выборов на востоке Украины вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками новой власти. В апреле 2014 года и. о. президента Александр Турчинов объявил о начале «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе с целью восстановления контроля над регионом.

Уже после прихода к власти Порошенко расширил АТО. Он пообещал закончить войну в Донбассе за считаные часы, однако в итоге лишь создал предпосылки для затягивания конфликта на много лет вперед. Интенсивность боевых действий постоянно нарастала, противоборствующие стороны начали применять тяжелую технику. Порошенко заявлял, что Украина должна восстановить свой суверенитет, но одновременно вел переговоры о перемирии, что привело к подписанию Минских соглашений.

Это на время снизило интенсивность боев, но войну остановить не смогло. Против сторонников Донецкой и Луганской народных республик применялись различные репрессии. В российских и международных отчетах фиксировались случаи задержаний, пыток и исчезновений активистов, содержания людей в секретных тюрьмах.

Как Порошенко испортил отношения Москвы и Киева

Отношения Москвы и Киева при Порошенко окончательно перешли в стадию глубокого кризиса. Карательные акции в Донбассе сыграли в этом весомую роль, другим сильным ударом стал выбранный властями Украины стратегический курс на Запад. В конституции республики официально закрепили стремление вступить в ЕС и НАТО, украинское руководство добилось введения безвизового режима с Европой и ускорило евроинтеграцию. В Москве это восприняли как геополитический разворот и окончательный отказ Киева от нейтралитета. Ситуацию усугубили притеснения русскоязычных граждан, поддержка автокефалии Православной церкви Украины, демонтаж советских памятников.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru отметил, что в деле разрушения российско-украинских отношений Порошенко продолжил дело своих предшественников.

«Тут еще проблема не в самом Порошенко, а в превращении Украины в террористическую организацию. Он возглавил ее и должен был действовать в рамках ее террористической идеологии. Поэтому на взаимоотношения Украины с Россией он повлиял очень вредно», — пояснил парламентарий.

Где сейчас Порошенко

Весной 2019 года Порошенко во втором туре президентских выборов уступил Владимиру Зеленскому. В декабре 2021-го в отношении экс-главы государства было заведено уголовное дело по подозрению в госизмене. Правоохранительные органы заявили, что расследуют дело об «организации преступной схемы поставок угля» из Донбасса в 2014–2015 годах. В день, когда Порошенко должны были вручить уведомление о начале расследования, он покинул страну. Впоследствии он вернулся обратно и продолжил политическую деятельность, не раз открыто критиковал решения Зеленского.

В феврале 2025 года СНБО Украины ввел санкции против Порошенко, включая арест активов, запрет на выезд и блокировку счетов. Экс-президент назвал это провокацией и политической игрой перед выборами, в которых он снова намерен участвовать. В апреле его жена Марина подала иск о разделе совместно нажитого имущества, после чего пошли слухи о разводе пары. Однако уже вскоре суд закрыл дело из-за отсутствия предмета спора.

Несмотря на санкции, Порошенко сохраняет формальный контроль над своими бизнес-активами. В августе 2024 года его состояние оценивалось в более чем $1 млрд, при этом значительная его часть принадлежит сыновьям, которые с началом военных действий уехали за границу.

