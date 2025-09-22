Забытого президента Украины уличили в попытках пропиариться за счет РФ Junge Welt: скандальные слова Ющенко о Москве стали попыткой напомнить о себе

Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал к военному походу на Москву, что вызвало реакцию в западных медиа. Немецкое издание Junge World расценило это заявление как попытку экс-лидера вернуться в публичное поле на фоне углубляющегося политического кризиса на Украине.

Если Ющенко чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют, — указали авторы издания.

Призыв прозвучал в условиях, когда Украина переживает тяжелый экономический и демографический кризис на фоне неудач на поле боя. Ющенко также заявил о необходимости сделать государство «бронежилетом Европы» и выдвигать территориальные претензии за пределами границ 1991 года.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Ющенко является ужасным трусом и предателем. Он подчеркнул, что экс-глава государства разрушил мир и стабильность в своей стране.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ответил Ющенко в стихах. Дипломат отметил, что «пчеловодство, которым увлекается бывший президент Украины, получается у него лучше, чем деятельность в политике».