«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 02:50

Забытого президента Украины уличили в попытках пропиариться за счет РФ

Junge Welt: скандальные слова Ющенко о Москве стали попыткой напомнить о себе

Виктор Ющенко Виктор Ющенко Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал к военному походу на Москву, что вызвало реакцию в западных медиа. Немецкое издание Junge World расценило это заявление как попытку экс-лидера вернуться в публичное поле на фоне углубляющегося политического кризиса на Украине.

Если Ющенко чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют, — указали авторы издания.

Призыв прозвучал в условиях, когда Украина переживает тяжелый экономический и демографический кризис на фоне неудач на поле боя. Ющенко также заявил о необходимости сделать государство «бронежилетом Европы» и выдвигать территориальные претензии за пределами границ 1991 года.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Ющенко является ужасным трусом и предателем. Он подчеркнул, что экс-глава государства разрушил мир и стабильность в своей стране.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ответил Ющенко в стихах. Дипломат отметил, что «пчеловодство, которым увлекается бывший президент Украины, получается у него лучше, чем деятельность в политике».

Виктор Ющенко
призыв
Украина
заявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наступил переломный момент»: в РФПИ оценили ситуацию в США
Фадеев отреагировал на отказ Shaman от оценок жюри «Интервидения»
Травма, «Сектор Газа», скандалы, слова об СВО: где сейчас Никита Кологривый
Астрономическая осень пришла на территорию РФ
День осеннего равноденствия в Москве ознаменуется температурным рекордом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков
Стало известно, как россияне отдыхают в ноябре
Забытого президента Украины уличили в попытках пропиариться за счет РФ
Зеленский ожидает дополнительного финансирования со стороны НАТО
В Госдуме перечислили истинные причины атаки ВСУ на Крым
Атака БПЛА спровоцировала мощный пожар на электроподстанции под Краснодаром
Трамп раскрыл последнюю просьбу Кирка
Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании
Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города
«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран
Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?
Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку
Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН
Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.