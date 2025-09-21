«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 09:42

В Госдуме осадили Ющенко за призыв «идти на Москву»

Депутат Шеремет обвинил Ющенко в трусости и предательстве Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший президент Украины Виктор Ющенко, призвавший «идти на Москву», является ужасным трусом и предателем, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости. Он подчеркнул, что экс-глава государства разрушил мир и стабильность в своей стране.

Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины, — сказал парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что Ющенко «горазд лишь молоть языком в теплом кабинете», а возглавить якобы наступление не сможет. По его словам, коленки бывшего президента «трясутся перед мощью российской армии».

Ранее Ющенко заявил, что хочет, чтобы Украина, которая из-за провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала «бронежилетом Европы». Он также призвал нынешние власти не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ответил Ющенко в стихах. Дипломат отметил, что «пчеловодство, которым увлекается бывший президент Украины, получается у него лучше, чем деятельность в политике».

