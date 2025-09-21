«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 00:31

Посол Мирошник ответил стихами на призыв Ющенко «идти на Москву»

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в стихах ответил экс-президенту Украины Виктору Ющенко, который призывал «идти на Москву», передает ТАСС. Дипломат отметил, что «пчеловодство, которым увлекается бывший президент Украины, получается у него лучше, чем деятельность в политике».

Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву, — заявил Мирошник.

Посол также раскритиковал Ющенко, назвав его «заторможенным и скудоумным». Бывший президент Украины не смог бы ничего добиться без помощи Запада, заключил он.

Ранее Мирошник заявил, что Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, так как он уже год является нелегитимным президентом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых подразделений в ВСУ. По его словам, решение уже принято, подготовительные мероприятия завершат в течение 10 дней. В состав войдут подразделения с беспилотниками.

