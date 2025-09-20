Ющенко захотел, чтобы Украина стала бронежилетом Европы и шла на Москву

Экс-президент Украины Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение от РФ, в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» заявил, что хочет, чтобы страна, которая из-за провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала «бронежилетом Европы». Он также призвал нынешние власти не останавливалась на границах 1991 года и «идти на Москву».

Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит «оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога». Не хочу так оставлять. <…> Вы считаете, что если выходите на границу 1991 года, то даете ответ на формулу победы? Кто-то говорит «Давайте до хутора Михайловского», а я говорю: и все? На Москву! — сказал Ющенко.

Он добавил, что Украина должна стать мощным щитом для Европы, который будет более эффективнее, чем армии каких-либо стран континента. Экс-глава государства также отверг предложения о мирном урегулировании на существующих условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых подразделений в ВСУ. По его словам, решение уже принято, подготовительные мероприятия завершат через 10 дней. В состав войдут подразделения с беспилотниками.