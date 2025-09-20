«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 20:35

В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву

Депутат Журавлев: пусть Ющенко отправит на Москву свою жену из ЦРУ

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пусть бывший президент Украины Виктор Ющенко отправит на Москву свою жену Кэтрин Клэр Чумаченко из ЦРУ, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он также назвал экс-главу государства политическим трупом.

На Москву уже ходили и поляки, и французы, и немцы, и всем известно, чем это закончилось для горе-завоевателей. Возможно, не знает истории только бывший украинский президент Ющенко, западный PR-проект, пришедший к власти в результате уличных выступлений, так называемой «оранжевой революции», и манипуляций с итогами голосования, — высказался собеседник.

По словам Журавлева, Ющенко надоел украинцам под конец своего срока. Он добавил, что президентский рейтинг бывшего лидера находился где-то в районе статистической погрешности.

Теперь и этот политический труп, видимо, призвали на идеологический фронт войны с Россией. Мнение Ющенко никому не интересно, в том числе и в его стране. Призвать идти куда-то он может разве что свою жену, американскую гражданку, работавшую на структуры ЦРУ. Это означает лишь одно: западные политтехнологи испытывают на Украине колоссальный недостаток кадров, готовых вести антироссийскую агитацию. Приходится доставать из нафталина и вот такое недоразумение, — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, Ющенко «сошел с ума». Он назвал его доморощенным националистом, действующим по указке США. Дандыкин также упомянул американское гражданство супруги Ющенко.

Госдума
ЦРУ
Виктор Ющенко
Алексей Журавлев
