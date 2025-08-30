Бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить украинские ультранационалисты, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков. По его словам, фигура политика всегда вызывала неприятие у тех, кто понимал, что будущее Украины возможно только с Россией.

Личность Парубия всплыла, еще когда мы были в составе Украины. Он всплыл еще во время «оранжевой революции», когда к власти пришел [Виктор] Ющенко. Фигура Парубия всегда вызывала резкое неприятие у тех, кто знал, что будущее Украины только с Россией. Не знаю, кто организовал [убийство]. Не исключу, что это могли совершить ультранационалисты Украины, — высказался Цеков.

Депутат назвал случившееся с Парубием закономерностью. Как подчеркнул Цеков, украинский политик был готов на все, чтобы построить страну, о которой мечтал.

Остальные украинские деятели должны задуматься, кому и чему они служат, чем для них это закончится. В частности, [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) стоит подумать. Он уничтожает Украину, ее граждан, не думая об их жизнях, — добавил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Зеленский может повторить судьбу Парубия, который был убит во Львове. По его мнению, украинский политик виновен во всем, что происходит в стране, поскольку был одним из лидеров Евромайдана.