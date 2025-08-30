Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был убит во Львове, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Парубий виновен во всем, что происходит в стране, поскольку был одним из лидеров Евромайдана.

Парубий, безусловно, виновен во всем, что сейчас происходит в стране. Он ведь был комендантом Майдана, одним из основных идеологов того противостояния, что в итоге и привело к нынешней войне. По идее, его надо было судить на процессе, подобном Нюрнбергскому. Не хотелось бы злорадствовать, но уверен, что такая же судьба ждет и все нынешнее киевское руководство во главе с Зеленским, — высказался Журавлев.

Ранее Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства, совершенного во Львове.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник впоследствии заявил, что Парубия могли убить из-за его связей с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Он отметил, что именно Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма в стране.