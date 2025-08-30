День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 15:01

В Госдуме раскрыли, кто может повторить судьбу Парубия

Депутат Журавлев: Зеленский рискует повторить судьбу Парубия

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был убит во Львове, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, Парубий виновен во всем, что происходит в стране, поскольку был одним из лидеров Евромайдана.

Парубий, безусловно, виновен во всем, что сейчас происходит в стране. Он ведь был комендантом Майдана, одним из основных идеологов того противостояния, что в итоге и привело к нынешней войне. По идее, его надо было судить на процессе, подобном Нюрнбергскому. Не хотелось бы злорадствовать, но уверен, что такая же судьба ждет и все нынешнее киевское руководство во главе с Зеленским, — высказался Журавлев.

Ранее Зеленский подтвердил гибель Парубия. Он сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко доложили ему о первых известных обстоятельствах убийства, совершенного во Львове.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник впоследствии заявил, что Парубия могли убить из-за его связей с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Он отметил, что именно Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма в стране.

Владимир Зеленский
Андрей Парубий
Украина
Киев
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Должны оглядываться»: в Крыму предрекли опасность для украинских политиков
Герасимов назвал четыре важные цели, которые поразили ВС России
Как обезопасить дачу от воров в осенне-зимний период: советы и лайфхаки
«По плану»: Герасимов оценил удары по объектам и предприятиям на Украине
Крымский депутат назвал новую версию убийства Парубия
Стало известно, когда в Москве можно будет увидеть «кровавое» затмение
Сигурни Уивер: с кем живет звезда в 2025 году, и почему у нее нет «Оскара»
ChatGPT доводит людей до убийств и суицида? Что известно, реальные истории
Герасимов раскрыл процент освобожденных территорий в ЛНР
МАК и Росавиация расследуют жесткую посадку самолета в Тамбовской области
В Британии слили европейский план по гарантиям безопасности для Украины
Страшное столкновение с бензовозом унесло жизни трех человек
На Кубани найдено авто пропавшей «женщины-дюймовочки»
В России целый город оставили без горячей воды на несколько дней
Нейропсихолог объяснил, чем опасен регулярный просмотр рилсов
День знаний: история и традиции праздника 1 сентября
«Сяду на большой бамбук»: женщина прыгнула на пенсионера на глазах у жены
Стало известно, на что пошли организаторы заплыва после пропажи Свечникова
Как хранить овощи: заготавливаем на зиму и сохраняем до весны
Накрываем стол на день рождения для взрослых: быстро, вкусно, недорого
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.