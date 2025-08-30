Бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия могли убить из-за его связей с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Он отметил, что именно Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине.

Помимо этого, Мирошник добавил, что недавнее убийство представляет собой зачистку политического поля. Данный процесс, по мнению посла, организован со стороны окружения нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что убийство бывшего спикера Верховной рады свидетельствует об утрате влияния президентом Украины. Парламентарий выразил мнение, что действующая власть в Киеве открыла «сезон охоты», который контролируется западными спецслужбами.

Депутат Государственной думы Андрей Колесник высказал предположение, что Парубия могли устранить как лишнего свидетеля. По его мнению, украинский политик обладал значительной информацией о событиях Евромайдана 2014 года и причастности к взрывам на газопроводах «Северные потоки».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что убийство Парубия является частью внутренних разборок на Украине. Он подчеркнул, что в стране продолжается конфронтация между Зеленским и послом Украины в Лондоне Валерием Залужным.