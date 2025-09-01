День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:56

Политолог объяснил внезапное появление Януковича

Политолог Жарихин: Янукович своим выступлением решил напомнить о себе Украине

Экс-президент Украины Виктор Янукович своим первым за долгое время публичным выступлением мог обозначить себя в качестве представителя политической эмиграции, заявил политолог Владимир Жарихин в беседе с Lenta.ru. По мнению эксперта, таким образом политик пытается восстановить свое влияние на украинском направлении.

Янукович, вероятно, решил напомнить о себе. Можно предположить, что таким образом он пытается восстановить свое политическое положение на Украине, хотя, я думаю, он сильно ошибается, что ему это удастся сделать, — сказал Жарихин.

Политолог также напомнил, что во времена президентства Януковича Россия не имела радикальных возражений против вступления Украины в ЕС, который тогда воспринимался преимущественно как экономический союз. В настоящее время, по словам Жарихина, сложно объяснить мотивацию политика, решившего вернуться к публичной деятельности после 10 лет молчания.

Ранее экс-президент Украины заявил, что вступление страны в НАТО станет катастрофой и дорогой в никуда. По словам Януковича, подобный шаг может напрямую привести к гражданской войне внутри республики.

