01 сентября 2025 в 15:06

«Путь в никуда»: экс-глава Украины осудил стремление Киева в НАТО

Янукович: вступление Киева в НАТО является дорогой в никуда

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вступление Киева в НАТО является дорогой в никуда и катастрофой, заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. По его словам, которые приводит РИА Новости, присоединение к Альянсу может напрямую привести к гражданской войне в республике.

Я всегда четко и отчетливо понимал, что это катастрофа для Украины. Это путь в никуда, — сказал Янукович.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что в случае ввода войск НАТО на территорию Украины существует риск возникновения прямого военного столкновения с Вооруженными силами Российской Федерации. Он отметил, что в этом случае Европа потерпит поражение.

До этого глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза без решения вопроса эксгумации останков жертв Волынской резни. По его словам, данный шаг является обязательным условием для продвижения Киева по пути евроинтеграции. В то же время он подверг критике президента республики Кароля Навроцкого, наложившего вето на закон о продлении помощи украинским гражданам.

