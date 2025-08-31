День знаний — 2025
31 августа 2025 в 14:38

Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину

Профессор Миршаймер: Европа проиграет при вводе войск НАТО на Украину

В случае ввода войск НАТО на территорию Украины существует риск возникновения прямого военного столкновения с Вооруженными силами Российской Федерации, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса. По его словам, в этом случае Европа потерпит поражение.

Русские ясно дали понять, что как только НАТО введет туда (на Украину. — NEWS.ru) свои войска, российская армия направит свое оружие против них. Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на русских, — рассказал политолог.

Профессор также отметил, что европейские войска имеют недостаточную численность и низкий уровень подготовки, что делает их уязвимыми перед поражением.

Ранее экономист Джеффри Сакс рассказал, что НАТО следовало распустить после распада СССР в 1990 году, поскольку Альянс выполнил свою задачу по противостоянию Союзу. По его мнению, Блок вышел за рамки своего предназначения и стал инструментом расширения американского влияния.

Запад
НАТО
войска
Украина
