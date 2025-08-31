«Договора больше нет»: в США раскрыли, когда стоило бы распустить НАТО

Экономист Сакс: НАТО следовало распустить еще в 1990 году

НАТО должны были распустить еще в 1990 году, поскольку Альянс выполнил свою задачу по противостоянию СССР, заявил в беседе с РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, Блок «определенно пережил свое предназначение».

НАТО следовало распустить еще в 1990 году, когда президент [СССР Михаил] Горбачев распустил Варшавский договор. Ведь НАТО было договором о защите от Советского Союза, которого больше нет, — подчеркнул эксперт.

По мнению Сакса, НАТО превратилось в инструмент расширения американской власти. Однако это совершенно не то, чем на самом деле должен являться Альянс, резюмировал он.

Ранее Сакс выразил мнение, что условия соглашения по Украине, которые действительно приведут к миру, вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, озвученными Москвой. Эксперт уточнил, что одним из таких условий должен стать нейтралитет Украины.

До этого зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия примет ответные меры в случае вступления Австрии в НАТО. По его словам, Москва уже приняла определенные шаги в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс, и для Австрии «никто исключений делать не будет».