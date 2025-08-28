«Никто исключений делать не будет»: захотевшую в НАТО Австрию предупредили Медведев: Россия примет ответные меры в случае присоединения Австрии к НАТО

Россия примет ответные меры в случае вступления Австрии в НАТО, заявил в своей колонке для RT зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва уже приняла определенные шаги в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс, и для Австрии «никто исключений делать не будет».

Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России, — подчеркнул политик.

Зампред Совбеза также предупредил, что утрата Веной внеблокового статуса поставит вопрос о переносе в страны Глобального Юга и Востока штаб-квартир международных межправительственных организаций — таких, как ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и ОПЕК. По мнению Медведева, желание Австрии вступить в НАТО «убивает сам дух Вены» и делает невозможным поддержание республикой сбалансированных отношений с международными партнерами.

Ранее Медведев заявил, что принцип нейтралитета — это основа австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны. Этот принцип закреплен в ключевых документах 1955 года, например, Московском меморандуме. По словам политика, Москва, по сути, является одной из создательниц современной Австрии.