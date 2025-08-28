День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:18

«Никто исключений делать не будет»: захотевшую в НАТО Австрию предупредили

Медведев: Россия примет ответные меры в случае присоединения Австрии к НАТО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия примет ответные меры в случае вступления Австрии в НАТО, заявил в своей колонке для RT зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва уже приняла определенные шаги в отношении Швеции и Финляндии после их вступления в Альянс, и для Австрии «никто исключений делать не будет».

Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России, — подчеркнул политик.

Зампред Совбеза также предупредил, что утрата Веной внеблокового статуса поставит вопрос о переносе в страны Глобального Юга и Востока штаб-квартир международных межправительственных организаций — таких, как ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ и ОПЕК. По мнению Медведева, желание Австрии вступить в НАТО «убивает сам дух Вены» и делает невозможным поддержание республикой сбалансированных отношений с международными партнерами.

Ранее Медведев заявил, что принцип нейтралитета — это основа австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны. Этот принцип закреплен в ключевых документах 1955 года, например, Московском меморандуме. По словам политика, Москва, по сути, является одной из создательниц современной Австрии.

Дмитрий Медведев
Австрия
НАТО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.