28 августа 2025 в 12:27

«Дать по рукам»: Медведев о желании Австрии отказаться от нейтралитета

Медведев: Москва является одной из создательниц современной Австрии

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва, по сути, является одной из создательниц современной Австрии, заявил в своей колонке для RT зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал намерения республики отказаться от нейтралитета, призвав «дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии».

Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики? Прежде всего дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости, — подчеркнул политик.

Медведев напомнил, что принцип нейтралитета — это основа самой австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны. Этот принцип закреплен в ключевых документах 1955 года: Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии и других, добавил он.

Ответы на два ключевых вопроса — «Вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от закрепленного в законодательстве постоянного нейтралитета?» и «Может ли Вена принять решение о присоединении к Североатлантическому блоку?» — однозначно отрицательные, — заключил Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ выразил мнение, что идет ползучая «натовизация» и милитаризация Австрии, поскольку она активно вовлекается в военные проекты НАТО и Евросоюза. Медведев считает, что страна уже стала важным транзитным узлом для Альянса и ведет дискуссию о пересмотре нейтрального статуса.

Австрия
Россия
Дмитрий Медведев
нейтралитет
