В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии Медведев: Австрия становится транзитной страной для НАТО

Австрия активно вовлекается в военные проекты НАТО и Евросоюза, идет ползучая «натовизация» и милитаризация страны, написал в статье для RT заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, республика уже стала важным транзитным узлом для Альянса и ведет дискуссию о пересмотре нейтрального статуса.

Пока ЕС наращивал свой оборонный компонент, шла ползучая натовизация и милитаризация республики. Вена активно участвовала в инициативе НАТО «Партнерство ради мира», по сути, уже встроившись в блоковую логику. Австрия получила статус ключевой транзитной страны для НАТО, — отметил Медведев.

По его словам, европейские страны «одурманены милитаристским угаром» и слетаются на «губительный огонек» НАТО, «словно завороженные мотыльки».

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер сообщила, что Вена готова начать переговоры о вступлении в НАТО. Она признала, что присоединение к Альянсу не поддерживают ни избиратели, ни законодатели. Но дипломат объяснила, что решение связано с внешней политикой России и сферой международной безопасности.