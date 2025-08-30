День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 10:34

Американский профессор назвал условия успешного мира на Украине

Профессор Сакс: условия успешного мира на Украине схожи с предложениями России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Условия соглашения по Украине, которые действительно приведут к миру, вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, которые озвучивала российская сторона, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, одним из таких условий должен стать нейтралитет Украины, передает РИА Новости.

Я думаю, что соглашение, которое действительно могло бы привести к миру, достаточно очевидно, и оно близко к тому, о чем российское правительство говорило в течение многих лет. А именно: Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО, — поделился Сакс.

Он также обратил внимание, что гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия. По его мнению, обе стороны обеспокоены этим вопросом, потому и обязательства в защите должны быть взаимными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нельзя сказать, что экспертная работа в рамках урегулирования конфликта на Украине бурлит. Представитель Кремля признал, что Россия не наблюдает динамику. При этом Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в переговорах с Киевом и готовность к ним.

США
профессора
мирное урегулирование
условия
конфликты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог развеяла миф о связи длительности отношений с частотой секса
Российские военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области
Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.