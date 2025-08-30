Американский профессор назвал условия успешного мира на Украине Профессор Сакс: условия успешного мира на Украине схожи с предложениями России

Условия соглашения по Украине, которые действительно приведут к миру, вполне очевидны и во многом совпадают с предложениями, которые озвучивала российская сторона, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, одним из таких условий должен стать нейтралитет Украины, передает РИА Новости.

Я думаю, что соглашение, которое действительно могло бы привести к миру, достаточно очевидно, и оно близко к тому, о чем российское правительство говорило в течение многих лет. А именно: Украина должна быть нейтральной. Украина не должна быть членом НАТО, — поделился Сакс.

Он также обратил внимание, что гарантии безопасности должна получить не только Украина, но и Россия. По его мнению, обе стороны обеспокоены этим вопросом, потому и обязательства в защите должны быть взаимными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нельзя сказать, что экспертная работа в рамках урегулирования конфликта на Украине бурлит. Представитель Кремля признал, что Россия не наблюдает динамику. При этом Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в переговорах с Киевом и готовность к ним.