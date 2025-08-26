В Польше рассказали, почему у Украины нет шансов вступить в ЕС

Украина не сможет стать членом Европейского союза без решения вопроса эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает TVP Info. По его словам, данный шаг является обязательным условием для продвижения Киева по пути евроинтеграции.
Я уже много раз повторял, что если Украина не решит вопрос Волынской резни — не будет эксгумаций, поминовения, — то у нее не будет шансов на вступление в ЕС, — отметил военный чиновник.
В то же время он подверг критике президента республики Кароля Навроцкого, наложившего вето на закон о продлении помощи украинским гражданам. По мнению министра, подобное решение может осложнить отношения между странами и негативно отразиться на уровне поддержки Киева в Польше.
Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Польша будет вынуждена продолжать поддерживать Украину, несмотря на серьезные идеологические разногласия. Он выразил убежденность в том, что дисциплина НАТО для Варшавы важнее исторической памяти.