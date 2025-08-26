Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025

Политолог раскрыл перспективы отношений Польши и Украины

Политолог Жарихин: Польше придется продолжать поддержку Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша будет вынуждена продолжать поддерживать Украину, несмотря на серьезные идеологические разногласия, заявил политолог Владимир Жарихин в беседе с Lenta.ru. Заместитель директора Института стран СНГ убежден, что дисциплина НАТО для Варшавы важнее исторической памяти.

Так он прокомментировал ряд жестких шагов польского президента Кароля Навроцкого в отношении украинских беженцев. Глава государства предложил ограничить выдачу гражданства сторонникам националистической идеологии и наложил вето на закон о социальных гарантиях для безработных украинцев.

Польша с отвращением, но будет продолжать поддерживать нынешнюю украинскую власть, потому что да, все, что они говорят про бандеровцев, все, что они делают против бандеровцев — это их принципиальная позиция. Но кроме принципиальной позиции есть внутрипартийная дисциплина в такой партии как НАТО, и Польша все равно будет выполнять распоряжения вышестоящего начальства, — сказал Жарихин.

Эксперт призвал не обманываться насчет возможного изменения позиции Польши в международных вопросах. Он подчеркнул, что Варшава не станет препятствовать вступлению Украины в НАТО или транзиту вооружений.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. Глава ведомства не уточнил, до какого срока все уже проплачено. При этом Навроцкий говорил, что утвердит закон, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.

