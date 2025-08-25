Польша не будет платить за Starlink для Украины из-за вето президента

Варшава прекратит оплачивать Starlink для Украины из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам, сообщил в соцсети Х министр цифровизации Кшиштоф Гавковский. Глава ведомства не уточнил, до какого срока все уже проплачено. При этом Навроцкий говорил, что утвердит закон, когда из него уберут помощь для неработающих украинцев.

Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета, — отметил Гавковский.

Тем временем Служба безопасности Белого дома назвала спутниковую систему Starlink потенциальной угрозой нацбезопасности США. Отмечалось, что, устанавливая связь Starlink в Белом доме, администрация американского лидера Дональда Трампа и команда миллиардера Илона Маска проигнорировали меры безопасности.

Ранее глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вильнюс утвердили соглашение о намерениях начать совместное производство «дальнобойных дронов». Согласование проходило при участии министра обороны Литвы Довиле Шакалене. Соответствующий документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и даст возможность для обмена технологиями, добавил Шмыгаль.