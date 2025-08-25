Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:09

Украина и Литва подписали соглашение о производстве дальнобойных БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Киев и Вильнюс утвердили соглашение о намерениях начать совместное производство «дальнобойных дронов», сообщил в Telegram-канале глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. Согласование проходило при участии министра обороны Литвы Довиле Шакалене. Соответствующий документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и даст возможность для обмена технологиями, добавил Шмыгаль.

Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников, — подчеркнул он.

До этого Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция заключили договоренность о совместном производстве оборонной продукции. По его словам, оружие будет изготавливаться на территории обоих государств. Министр отметил, что подписанный документ актуализирует усилия стран в оборонной сфере.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками к государственному бюджету на 2025 год, предусматривающими увеличение финансирования ВСУ. Согласно документу, который Верховная рада приняла 31 июля, на нужды обороны направят дополнительные $9,8 млрд (784,2 млрд рублей).

Украина
БПЛА
Литва
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки
Суд в Москве заблокировал сайты с «руководством по сексу с собаками»
Украина и Литва подписали соглашение о производстве дальнобойных БПЛА
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.