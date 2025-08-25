Украина и Литва подписали соглашение о производстве дальнобойных БПЛА

Киев и Вильнюс утвердили соглашение о намерениях начать совместное производство «дальнобойных дронов», сообщил в Telegram-канале глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. Согласование проходило при участии министра обороны Литвы Довиле Шакалене. Соответствующий документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и даст возможность для обмена технологиями, добавил Шмыгаль.

Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в том числе по созданию дальнобойных беспилотников, — подчеркнул он.

До этого Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция заключили договоренность о совместном производстве оборонной продукции. По его словам, оружие будет изготавливаться на территории обоих государств. Министр отметил, что подписанный документ актуализирует усилия стран в оборонной сфере.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками к государственному бюджету на 2025 год, предусматривающими увеличение финансирования ВСУ. Согласно документу, который Верховная рада приняла 31 июля, на нужды обороны направят дополнительные $9,8 млрд (784,2 млрд рублей).