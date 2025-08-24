Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 11:34

Шмыгаль раскрыл детали новой договоренности между Украиной и Швецией

Шмыгаль заявил, что Украина и Швеция договорились о производстве оружия

Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина и Швеция заключили договоренность о совместном производстве оборонной продукции, написал в своем Telegram-канале министр обороны республики Денис Шмыгаль. По его словам, оружие будет изготавливаться на территории обеих стран. Шмыгаль подчеркнул, что подписанный документ актуализирует усилия государств в оборонной сфере.

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран... Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, — сказал министр.

Он добавил, что государства продолжат обмениваться технологиями в сфере производства военной техники. Страны будут сотрудничать не только в сфере военной авиации, но также по части обучения пилотов и работы над совместными проектами между компаниями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками к государственному бюджету на 2025 год, предусматривающими увеличение финансирования армии. Речь идет о сумме в $9,8 млрд (784,2 млрд рублей).

Украина
Денис Шмыгаль
Киев
Швеция
оружие
вооружение
