Шмыгаль раскрыл детали новой договоренности между Украиной и Швецией Шмыгаль заявил, что Украина и Швеция договорились о производстве оружия

Украина и Швеция заключили договоренность о совместном производстве оборонной продукции, написал в своем Telegram-канале министр обороны республики Денис Шмыгаль. По его словам, оружие будет изготавливаться на территории обеих стран. Шмыгаль подчеркнул, что подписанный документ актуализирует усилия государств в оборонной сфере.

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран... Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, — сказал министр.

Он добавил, что государства продолжат обмениваться технологиями в сфере производства военной техники. Страны будут сотрудничать не только в сфере военной авиации, но также по части обучения пилотов и работы над совместными проектами между компаниями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками к государственному бюджету на 2025 год, предусматривающими увеличение финансирования армии. Речь идет о сумме в $9,8 млрд (784,2 млрд рублей).