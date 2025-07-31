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31 июля 2025 в 16:06

Зеленский увеличил финансирование ВСУ на $9,8 млрд

Зеленский подписал закон об увеличении финансирования ВСУ в размере $9,8 млрд

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками к государственному бюджету на 2025 год, предусматривающими увеличение финансирования ВСУ. Документ, который Верховная рада приняла 31 июля, направляет дополнительные $9,8 млрд (784,2 млрд рублей) на нужды обороны.

Карточка соответствующего документа на сайте парламента подтверждает, что закон, уже подписанный Зеленским, вернулся в Раду. Днем в этот же день 332 депутата проголосовали за законопроект в окончательном чтении. Спикер парламента Руслан Стефанчук также сразу поставил свою подпись под ним.

Увеличение расходов на украинскую армию распределяет 412 млрд гривен (эквивалент $9,8 млрд) следующим образом: 216 млрд гривен (416,1 млрд рублей) направят на закупку и производство вооружения, военной техники и беспилотных летательных аппаратов. Еще 115 млрд гривен (216 млрд рублей) пойдут на денежное обеспечение военнослужащих. Оставшиеся средства покроют прочие оборонные потребности.

Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев мог столкнуться с задолженностью перед военными. Это произошло бы в случае отказа Рады принимать поправки.

Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины передало ФБР записи переговоров Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака. Депутат Рады Александр Дубинский уточнил, что речь идет также о главе Минюста страны Германе Галущенко и бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве.

Владимир Зеленский
Украина
ВСУ
законы
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