Записи переговоров Зеленского передали ФБР

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало ФБР записи разговоров между главой офиса президента Андреем Ермаком и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, помимо связанного с украинским лидером бизнесмена материалы касаются самого Владимира Зеленского, главы Минюста Германа Галущенко и экс-вице-премьера Алексея Чернышева.

Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР. В этих материалах зафиксированы переговоры Миндича с Чернышовым, Ермаком, Галущенко, <…> Зеленским, — заявил Дубинский.

По словам депутата, среди переданных материалов есть записи разговоров с бывшим заместителем Ермака Ростиславом Шурмой, бизнесменами, политиками и депутатами.

Ранее Еврокомиссия направила Киеву официальное предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки из-за давления на антикоррупционные органы. Решение связано с попытками лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).