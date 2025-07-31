Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 09:47

Записи переговоров Зеленского передали ФБР

Депутат Рады Дубинский: записи переговоров Зеленского и Ермака переданы ФБР

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало ФБР записи разговоров между главой офиса президента Андреем Ермаком и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, помимо связанного с украинским лидером бизнесмена материалы касаются самого Владимира Зеленского, главы Минюста Германа Галущенко и экс-вице-премьера Алексея Чернышева.

Материалы НАБУ, которые получены по квартире Миндича, переданы ФБР. В этих материалах зафиксированы переговоры Миндича с Чернышовым, Ермаком, Галущенко, <…> Зеленским, — заявил Дубинский.

По словам депутата, среди переданных материалов есть записи разговоров с бывшим заместителем Ермака Ростиславом Шурмой, бизнесменами, политиками и депутатами.

Ранее Еврокомиссия направила Киеву официальное предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки из-за давления на антикоррупционные органы. Решение связано с попытками лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

НАБУ
ФБР
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нанявшая киллера россиянка ответит в суде за организацию убийства дочери
Разгром Киева, горят заводы и Patriot: удары по Украине сегодня, 31 июля
Женщина сорвала джекпот в лотерее благодаря «знаку свыше»
Дарья Мороз впервые появилась на публике после смерти отца
Россиянку заочно обвинили в участии в запрещенном нацформировании ВСУ
Около 80 беспилотников ВСУ атаковали российский регион за сутки
Учебный самолет нештатно сел в поле под Оренбургом
Диетолог предупредила о скрытой опасности капсульного кофе
Алаудинов объяснил, что означает успех ВС России в Часове Яре
Известный режиссер призвал Россию игнорировать следующий «Оскар»
В европейской стране ликвидировали комиссию по изучению влияния России
В Минэнерго рассказали, может ли Россия создать свой СПГ-завод
Ситуация в аэропортах РФ 31 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Молодой грабитель в розовой кепке украл у петербурженки сумку Guess
Путин поздравил легендарного ведущего с юбилеем
В Чили высота цунами после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 метра
Застрявшая на руинах дома в Саратове кошка попала на видео
ВС России взяли Часов Яр: подробности, значение для СВО, крах обороны ВСУ
Интерес к созданию контента с помощью ИИ возрос среди пользователей
Медианная зарплата в России достигла нового рекорда
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.