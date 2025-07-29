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29 июля 2025 в 00:13

Киев получил тревожное сообщение от европейских спонсоров

Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной приостановке финпомощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия направила Киеву официальное предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки из-за давления на антикоррупционные органы. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, решение связано с попытками лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится, — заявила депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Речь идет о возможной блокировке всего следующего транша из €50 млрд (4 трлн рублей), запланированных до 2027 года. Эксперты ЕС назвали действия украинских властей «самым серьезным вмешательством» в работу антикоррупционной системы и отвергли аргумент о «российском влиянии».

В Еврокомиссии подчеркнули, что независимость НАБУ и САП критически важна для дальнейшего сотрудничества с Украиной. Решение может серьезно ударить по бюджету Киева, уже сталкивающегося с сокращением западной помощи.

Ранее сообщалось, что политический кризис на Украине, вызванный скандалом вокруг НАБУ, может привести к потере Киевом поддержки Запада. Внутренние противоречия подрывают стабильность страны и сводят на нет ранее достигнутые договоренности.

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