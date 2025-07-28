«Исправить невозможно»: экс-депутат Верховной рады о провале Зеленского

Политический кризис на Украине, вызванный скандалом вокруг Национального антикоррупционного бюро, может привести к потере Киевом поддержки Запада, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, внутренние противоречия подрывают стабильность страны и сводят на нет ранее достигнутые договоренности.

Любые политические потрясения внутри Украины, в том числе отмена независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ослабляют ее. Разрушено единство и договоренности. Сейчас ситуация внутри самой Украины меняется. Если этот политический кризис будет углубляться, то он ослабит позицию Украины и отношение Запада к ней. И финансовая поддержка, и политическая поддержка будут меняться, — высказался Килинкаров.

Он отметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского лишить независимости антикоррупционные органы уже привело к необратимым последствиям. По его мнению, любые попытки украинских властей смягчить реакцию Запада обречены на провал.

У принятого Зеленским решения об отмене независимости НАБУ и САП уже есть политические последствия, это факт. Они уже есть независимо от того, что он там делает. Исправить это будет практически невозможно, на мой взгляд. Власти Украины могут попытаться отыграть назад и сказать, что ничего не видели и не заметили, но я сомневаюсь, что будет именно так, — резюмировал Килинкаров.

Ранее сообщалось, что решение Зеленского ограничить независимость НАБУ и САП привело к сокращению финансовой помощи Евросоюза. По словам американских журналистов, проводимая украинским лидером политика обернулась для него дипломатической неудачей.