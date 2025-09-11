Свержение, жизнь в России, развод с женой: где сейчас Башар Асад

Свержение, жизнь в России, развод с женой: где сейчас Башар Асад

11 сентября бывшему президенту Сирии Башару Асаду исполняется 60 лет. Он возглавлял Арабскую Республику почти четверть века — за этот период страна пережила целую череду тяжелых испытаний. Однако в итоге Асад так и не сумел удержать власть и после переворота 2024 года покинул родину. Кем он был на самом деле — жестким диктатором или жертвой обстоятельств? Где и как сегодня живут Асад и его семья — в материале NEWS.ru.

Как Башар Асад пришел к власти в Сирии

Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье генерала Хафеза Асада и Анисы Махлуф. Его отец участвовал в нескольких военных переворотах в Сирии, а в 1971 году возглавил страну, которой правил почти 30 лет. В отличие от большинства сирийцев, которые исповедуют ислам суннитского толка, семейство Асадов принадлежало к религиозному меньшинству — алавитам.

Башар получил образование в престижном арабско-французском лицее и поступил на медфакультет Дамасского университета, где получил специальность врача-офтальмолога. Завершив обучение, четыре года проработал в военном госпитале «Тишрин». В начале 1990-х Асад отправился в Лондон — на стажировку в одном из местных офтальмологических центров. Однако продолжить карьеру врача ему было не суждено. В 1994 году погиб его старший брат Басиль, которого президент Сирии готовил себе в преемники. Теперь занять пост главы государства предстояло Башару.

В том же году он поступил в военную академию в Хомсе и был зачислен в Республиканскую гвардию, спустя пять лет получив звание полковника. В тот же период возглавлял правительственную кампанию по борьбе с коррупцией и курировал стратегически важное направление внешней политики — отношения с Ливаном. Так отец создавал наследнику положительный имидж.

Кандидат на пост президента Сирии Башар Асад (в центре) голосует на избирательном участке в Дамаске, 10 июля 2000 года Фото: EPA/ТАСС

В июне 2000 года Хафез Асад скончался от сердечного приступа. В тот же день парламент САР проголосовал за внесение изменений в конституцию и снижение минимального возраста для кандидатов в президенты с 40 до 34 лет — именно столько было Башару на момент смерти отца. Его в срочном порядке произвели в генерал-лейтенанты и назначили верховным главнокомандующим армией. А спустя несколько недель в стране прошли выборы, на которых Асад-младший был единственным кандидатом. По данным сирийских властей, он заручился голосами 97,3% населения и официально возглавил республику.

Как Башар Асад правил Сирией

Начало президентства Асада отметилось послаблениями во внутренней политике. Новый глава государства разрешил открывать в стране частные банки и университеты, смягчил цензуру в прессе, выпустил сотни политзаключенных. Однако уже в 2001 году «либерализация» застопорилась — начались аресты общественников, требовавших более активного проведения реформ, Дамаск отказался отменить чрезвычайное положение, которое действовало с 1963 года. Этот режим позволял властям без суда заключить под стражу любого гражданина Сирии.

Проведенные в САР реформы практически не изменили условия жизни простых сирийцев. А с 2011 года, когда на Ближнем Востоке вспыхнула «арабская весна», они стали лишь ухудшаться.

Сирийские повстанцы во время столкновений с сирийской армией в Идлибе на севере Сирии, 2012 год Фото: Rodrigo Abd/AP/ТАСС

Сначала антиправительственные протесты охватили юг республики, а после жесткого подавления демонстрации в провинции Деръа перекинулись на остальную территорию Сирии. Во многих крупных городах местные жители выходили на улицы с лозунгами за демократию и требовали отставки Асада. Сам президент утверждал, что САР стала объектом международного заговора, призванного расшатать ситуацию в стране.

В попытке стабилизировать обстановку глава государства пошел на уступки протестующим — отменил чрезвычайное положение, распустил правительство, объявил амнистию всем политзаключенным и прочее. Однако из-за жестких разгонов демонстраций беспорядки переросли в гражданскую войну. Западные страны начали вводить против Сирии санкции, а Генассамблея ООН осудила Дамаск за кровопролитие в стране.

Ситуация усугубилась в 2014-м, когда из соседнего Ирака в САР начали проникать бойцы группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Теперь сирийская армия противостояла не только вооруженной оппозиции, но и террористам.

В конфликт оказались вовлечены мировые и региональные державы. Сначала удары по позициям ИГ наносили страны возглавляемой США международной коалиции, а в 2015 году Россия по просьбе руководства САР начала собственную антитеррористическую кампанию в регионе. Она завершилась в 2017-м, когда президент РФ Владимир Путин официально объявил о разгроме ИГ.

Cирийцы с портретами Башара Асада и Владимира Путина в Дамаске, 2012 год Фото: Muzaffar Salman/AP/ТАСС

Политолог Михаил Чернов в беседе с NEWS.ru отметил, что Россия тогда провела беспрецедентную операцию и фактически спасла сирийскую государственность, а вместе с ней — и власть Асада.

«Но режим Асада был очень специфическим, были допущены ошибки — в том числе и с нашей стороны. В первую очередь Россия не стала вмешиваться в управленческую и экономическую ситуацию в Сирии. РФ спасла ее государственность, создала свои базы, но полноценно не вошла туда экономически — в том числе и на западную часть страны, где живут алавиты», — пояснил собеседник.

Почему свергли Башара Асада

Следующие несколько лет правительственные силы пытались восстановить контроль над территорией САР. Благодаря совместному патрулированию России и Турции в боевых действиях между Сирийской Арабской армией и вооруженной оппозицией наступило затишье, однако время от времени случались локальные обострения.

Силам Асада не удалось объединить территорию Сирии. В восточных районах сохранялось военное присутствие США, а крупные нефтяные месторождения на северо-востоке контролировали поддерживаемые ими курдские формирования. Точкой напряженности на северо-западе оставалась зона деэскалации Идлиб, куда после завершения активной фазы боевых действий в 2017 году переместилось большое количество боевиков со своими семьями.

Именно с северо-запада в конце ноября 2024 года началось активное наступление антиправительственных группировок, поддерживаемых США и Турцией, на позиции САА. Всего за несколько дней они сумели занять второй по величине город страны Алеппо, восток провинции Идлиб, который с 2020 года контролировали правительственные войска, и Хаму — административный центр одноименной провинции к югу от Идлиба. В ночь на 8 декабря повстанцы заняли Дамаск и объявили о завершении периода правления Башара Асада. Сам президент покинул территорию САР в неизвестном направлении.

Бойцы сирийской вооруженной оппозиции перед древним замком в захваченном Алеппо, 2024 год Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Чернов считает свержение Асада закономерным результатом его политики.

«Режим Асада был очень сильно коррумпирован. В Сирии было много противоречий между различными игроками — не только внешними вроде Турции и Израиля, но и внутренними, включая тех, кто пришел на помощь правительству. Сложился непростой баланс сил и интересов различных группировок, и в этих условиях Асад потерял свою страну, оказался не способным к нормальному государственному строительству. Безусловно, Сирию как государство очень жаль», — подчеркнул эксперт.

Как сейчас живет Башар Асад

В первые часы после бегства из Сирии судьба Асада и его семьи оставалась неизвестной. Вскоре выяснилось, что глава САР с родными прибыл в Москву, которая из соображений безопасности предоставила им убежище. Позже МИД РФ сообщил, что Асад после «переговоров с рядом участников вооруженного конфликта» принял решение сложить президентские полномочия и оставил указания осуществить передачу власти мирным путем. Москва не принимала участия в этих переговорах.

Западные СМИ утверждали, что семья Асада может обосноваться в российской столице, где владеет 19 апартаментами в «Москва-Сити». Сам экс-президент якобы планировал вернуться к работе в медицине и открыть собственную офтальмологическую клинику.

Сегодня местонахождение бывшего президента Сирии остается неизвестным. Турецкая пресса вскоре после переворота в САР сообщила о предполагаемом разводе Башара Асада и его жены Асмы. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.

Башар Асад и его жена Асма Фото: Syrian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще до переезда четы Асадов в Россию стало известно, что у Асмы диагностировали острый миелоидный лейкоз (рак костного мозга и крови). А вскоре после переворота появились данные об ухудшении ее состояния: в декабре 2024-го шансы экс-первой леди Сирии якобы оценивались как 50/50. В каком состоянии Асма Асад сегодня, неизвестно.

Новые власти Сирии обращались к России с просьбой о выдаче экс-президента на родину, однако Москва ответила отказом. В начале сентября власти Франции выдали ордер на арест Асада по делу о бомбардировке Хомса в 2012 году.

Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru сравнивал события в Сирии с госпереворотом на Украине 2014 года. По его мнению, Асад, вероятнее всего, повторит судьбу свергнутого украинского президента Виктора Януковича и уже не вернется на родину.

«Кончилось время Асада. Больше не будет их возвращения. Януковичу тоже россияне говорили: „Выбирай какую-нибудь сторону, пытайся выстраивать диалог“. Он ничего этого не делал. Он посидел на двух стульях, а потом оказалось, что стул, который ему подставлял Европейский союз, — это не стул, а гильотина. И только Россия его выручила. Теперь он живет уже 10 лет в нашей стране и жив-здоров», — сказал Светов.

Читайте также:

Сирия просит РФ вернуться: это триумф нашей военной дипломатии, что взамен?

Базы ВС РФ в Сирии: Манбидж, Кобани, что будет с Хмеймимом и Тартусом?

35 лет войне в Персидском заливе: почему Горбачев предал Ирак