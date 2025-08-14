Сирия просит РФ вернуться: это триумф нашей военной дипломатии, что взамен?

По данным СМИ, переходное правительство Сирии заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны. Такая просьба высказывалась на встрече министра иностранных дел Асаада аш-Шибани с сирийской диаспорой в Москве 1 августа. Насколько возможно такое возвращение, как это укрепит позиции России на Ближнем Востоке, станет ли Сирия плацдармом для новых побед РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно об интересе Сирии

Власти Сирии хотят возвращения в страну патрулей российской военной полиции. Об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Асаада аш-Шибани с сирийской диаспорой в Москве, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что днем ранее министра принимал в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Перед этим Асаад аш-Шибани на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Сирия заинтересована в том, чтобы Россия оказала «поддержку в процессе восстановления единства страны». По его словам, цель руководства — построить единую сильную Сирию.

Источники утверждают, что интерес сирийских властей в присутствии российской военной полиции связан с противостоянием агрессивным действиям Израиля, ведущего боевые и диверсионные операции в южных районах Сирии.

Так, 12 августа Силы обороны Израиля вторглись на территорию соседней страны в провинции Эль-Кунейтра и провели зачистки в пяти населенных пунктах, об этом сообщили арабские СМИ. Подобную операцию провели механизированные подразделения израильской армии и в июне этого года, тогда под их ударом оказались три поселения. А ранее, в декабре 2024 года, Израиль занял ряд южных районов Сирии под предлогом создания «буферной зоны» на Голанских высотах.

По мнению экспертов, в Дамаске полагают, что присутствие российских военных может заставить израильтян снизить активность на сирийской территории.

Российская военная база в Хмеймиме на северо-западе Сирии Фото: EPA/TASS

Насколько возможно возвращение нашей военной полиции на юг Сирии

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) востоковед Кирилл Семенов рассказал NEWS.ru, что «выражение интереса» — это еще не официальный запрос. И, по его словам, хотя интерес сирийцев понятен, вероятность официального запроса и реального размещения по нему военных РФ сейчас прогнозировать сложно.

«Теоретически власти Сирии могут быть заинтересованы в присутствии российской военной полиции в стране, потому что для них любые действия, которые способны предотвратить дальнейшие атаки Израиля, являются оправданными, с учетом того, что и так там находятся российские базы. Появление патрулей в той демилитаризованной зоне, которую хочет создать Израиль на юге Сирии, тоже может способствовать интересам Дамаска. Но насколько серьезные такие предложения делались, сказать сложно. Пока я не берусь прогнозировать, насколько реален такой ход развития событий», — сказал Семенов.

Профессор МГУ востоковед Александр Вавилов в свою очередь сказал NEWS.ru, что появление российских военных на юге Сирии вполне вероятно.

«Сейчас новому правительству нужна помощь со всех сторон. То есть они занимаются и налаживанием связей с Турцией, и улучшением отношений с Россией — со всеми, кто может оказать содействие. И потому я не исключаю возможности появления там российской военной полиции», — пояснил Вавилов.

Как маневр с военной полицией может укрепить позиции России на Ближнем Востоке

По словам Вавилова, размещение российских военных по запросу переходного правительства Сирии в нынешней обстановке вряд ли будет иметь стратегическое значение.

«Это событие будет не таким значительным, чтобы укреплять позиции России на Ближнем Востоке. Дело в том, что они особенно не нуждаются в укреплении. Они достаточно прочные, разнообразные по направлениям и по своей доходности. Если посмотреть, к примеру, на ОАЭ, то инвестиции российского капитала туда достигают $700 млрд. И о чем разговор? Естественно, арабские страны исходят из все более многополярного подхода, и поэтому развитие связей с Россией у них в приоритете. История показывает, что Москва — надежный партнер: если сказала — сделает, а не как американцы. Но эти патрули — маленький эпизод из нашего сотрудничества на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Российские военные Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Вавилов пояснил, что таким образом может произойти возвращение к тем временам, когда российско-сирийские отношения были достаточно прочны и многообразны. Хоть теперь и под другим флагом у сирийцев, но всего лишь определенный возврат к уже пройденному. Хотя для сирийцев это может восприниматься с гораздо большей важностью, потому что других стран, которые готовы были бы Сирией заниматься, не существует.

«Сейчас мы ожидаем стабилизации ситуации. Пришли люди новые, не имеющие опыта. Им надо разобраться в своих собственных делах. А у Москвы здесь правильный принцип — не влезать в чужие. Когда ситуация стабилизируется, Россия вернет себе статус, который она имела до декабрьских событий прошлого года. И тогда можно будет говорить о возврате российского плацдарма», — пояснил ученый.

А если это ловушка?

Опрошенные NEWS.ru эксперты напоминают, что в стране остаются российские военные базы и вокруг них ситуация гораздо спокойнее, чем в остальной Сирии. Местное население и власти это понимают и вряд ли будут провоцировать представителей ВС РФ. Наоборот — в интересах сирийцев сотрудничать для установления порядка в стране.

«Я думаю, что конфликтов особенных не будет при отправке российских подразделений полиции. Тем более не будет никакой ловушки. Почему? Потому что российская полиция — это фактор, стабилизирующий обстановку. А местное население только этого и ждет. Оно очень хочет, чтобы кто-то следил за порядком», — заключил Вавилов.

