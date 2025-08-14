Сирия просит РФ вернуться: это триумф нашей военной дипломатии, что взамен?

По данным СМИ, переходное правительство Сирии заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны. Такая просьба высказывалась на встрече министра иностранных дел Асаада аш-Шибани с сирийской диаспорой в Москве 1 августа. Насколько возможно такое возвращение, как это укрепит позиции России на Ближнем Востоке, станет ли Сирия плацдармом для новых побед РФ — в материале NEWS.ru.
Что известно об интересе Сирии
Власти Сирии хотят возвращения в страну патрулей российской военной полиции. Об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Асаада аш-Шибани с сирийской диаспорой в Москве, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что днем ранее министра принимал в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Перед этим Асаад аш-Шибани на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Сирия заинтересована в том, чтобы Россия оказала «поддержку в процессе восстановления единства страны». По его словам, цель руководства — построить единую сильную Сирию.
Источники утверждают, что интерес сирийских властей в присутствии российской военной полиции связан с противостоянием агрессивным действиям Израиля, ведущего боевые и диверсионные операции в южных районах Сирии.
Так, 12 августа Силы обороны Израиля вторглись на территорию соседней страны в провинции Эль-Кунейтра и провели зачистки в пяти населенных пунктах, об этом сообщили арабские СМИ. Подобную операцию провели механизированные подразделения израильской армии и в июне этого года, тогда под их ударом оказались три поселения. А ранее, в декабре 2024 года, Израиль занял ряд южных районов Сирии под предлогом создания «буферной зоны» на Голанских высотах.
По мнению экспертов, в Дамаске полагают, что присутствие российских военных может заставить израильтян снизить активность на сирийской территории.
Насколько возможно возвращение нашей военной полиции на юг Сирии
Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) востоковед Кирилл Семенов рассказал NEWS.ru, что «выражение интереса» — это еще не официальный запрос. И, по его словам, хотя интерес сирийцев понятен, вероятность официального запроса и реального размещения по нему военных РФ сейчас прогнозировать сложно.
«Теоретически власти Сирии могут быть заинтересованы в присутствии российской военной полиции в стране, потому что для них любые действия, которые способны предотвратить дальнейшие атаки Израиля, являются оправданными, с учетом того, что и так там находятся российские базы. Появление патрулей в той демилитаризованной зоне, которую хочет создать Израиль на юге Сирии, тоже может способствовать интересам Дамаска. Но насколько серьезные такие предложения делались, сказать сложно. Пока я не берусь прогнозировать, насколько реален такой ход развития событий», — сказал Семенов.
Профессор МГУ востоковед Александр Вавилов в свою очередь сказал NEWS.ru, что появление российских военных на юге Сирии вполне вероятно.
«Сейчас новому правительству нужна помощь со всех сторон. То есть они занимаются и налаживанием связей с Турцией, и улучшением отношений с Россией — со всеми, кто может оказать содействие. И потому я не исключаю возможности появления там российской военной полиции», — пояснил Вавилов.
Как маневр с военной полицией может укрепить позиции России на Ближнем Востоке
По словам Вавилова, размещение российских военных по запросу переходного правительства Сирии в нынешней обстановке вряд ли будет иметь стратегическое значение.
«Это событие будет не таким значительным, чтобы укреплять позиции России на Ближнем Востоке. Дело в том, что они особенно не нуждаются в укреплении. Они достаточно прочные, разнообразные по направлениям и по своей доходности. Если посмотреть, к примеру, на ОАЭ, то инвестиции российского капитала туда достигают $700 млрд. И о чем разговор? Естественно, арабские страны исходят из все более многополярного подхода, и поэтому развитие связей с Россией у них в приоритете. История показывает, что Москва — надежный партнер: если сказала — сделает, а не как американцы. Но эти патрули — маленький эпизод из нашего сотрудничества на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.
Вавилов пояснил, что таким образом может произойти возвращение к тем временам, когда российско-сирийские отношения были достаточно прочны и многообразны. Хоть теперь и под другим флагом у сирийцев, но всего лишь определенный возврат к уже пройденному. Хотя для сирийцев это может восприниматься с гораздо большей важностью, потому что других стран, которые готовы были бы Сирией заниматься, не существует.
«Сейчас мы ожидаем стабилизации ситуации. Пришли люди новые, не имеющие опыта. Им надо разобраться в своих собственных делах. А у Москвы здесь правильный принцип — не влезать в чужие. Когда ситуация стабилизируется, Россия вернет себе статус, который она имела до декабрьских событий прошлого года. И тогда можно будет говорить о возврате российского плацдарма», — пояснил ученый.
А если это ловушка?
Опрошенные NEWS.ru эксперты напоминают, что в стране остаются российские военные базы и вокруг них ситуация гораздо спокойнее, чем в остальной Сирии. Местное население и власти это понимают и вряд ли будут провоцировать представителей ВС РФ. Наоборот — в интересах сирийцев сотрудничать для установления порядка в стране.
«Я думаю, что конфликтов особенных не будет при отправке российских подразделений полиции. Тем более не будет никакой ловушки. Почему? Потому что российская полиция — это фактор, стабилизирующий обстановку. А местное население только этого и ждет. Оно очень хочет, чтобы кто-то следил за порядком», — заключил Вавилов.
Читайте также:
Зеленский это не переживет: встреча Путина и Трампа готовит массу сюрпризов
Круче «Орешника». Ядерные торпеды и лазеры: новое оружие РФ отрезвит Европу
Битва РФ и США за Арктику: что будет с регионом, при чем тут Китай
Сломает и тектоническую плиту. Что еще может «Орешник», поступивший в ВС РФ