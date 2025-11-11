В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции

В Забайкальском крае расследуется убийство сотрудника военной полиции, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел 11 ноября в городе Борзя, во дворе жилого дома.

Мужчина выстрелил в военного полицейского, когда тот вместе с друзьями вышел из подъезда. Друзья услышали звук выстрела и, выбежав на улицу, обнаружили тело погибшего. После нападения стрелок быстро покинул место преступления на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски стрелка, его мотивы выясняются.

Ранее сообщалось, что правоохранители Ульяновской области арестовали 50-летнего мужчину по обвинению в убийстве 41-летнего знакомого. По версии СК РФ, житель столицы региона расправился с приятелем в селе Архангельском Чердаклинского района. Затем попытался инсценировать самоубийство жертвы, чтобы скрыть следы преступления. По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого мужчина из Екатеринбурга напал с ножом на своих коллег во время совместного отдыха в гостях. В результате скончалась хозяйка дома, а ее дочь и еще один знакомый получили ранения.