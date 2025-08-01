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01 августа 2025 в 01:36

МИД Сирии раскрыл смысл встречи Путина с аш-Шейбани

МИД Сирии: встреча Путина с аш-Шейбани стала новым этапом в отношениях стран

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шейбани станет началом нового этапа отношений между двумя государствами, о чем говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Арабской Республики. Там указано, страны будут взаимодействовать на принципах взаимопонимания, передает агентство SANA.

Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шейбани знаменует начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории, — говорится в документе.

Ранее Асаад аш-Шибани на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Сирия заинтересована в том, чтобы Россия оказала поддержку в процессе восстановления единства страны. По его словам, цель руководства — построить единую сильную Сирию.

До этого Лавров отмечал, что Россию в ближайшие годы ожидает много сложностей в связи с растущими угрозами, в том числе из-за Североатлантического альянса. Еще далеко не все закончилось в Сирии, Ливии и Ираке. Кроме того, угрозу представляет и распространение Североатлантического альянса, констатировал дипломат.

Владимир Путин
Сирия
Асаад аш-Шейбани
Россия
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