Лавров предрек России непростое десятилетие

Россию в ближайшие годы ожидает много сложностей в связи с растущими угрозами, в том числе из-за Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов». По его словам, еще далеко не все закончилось в Сирии, Ливии и Ираке. Трансляция доступна на странице МИД в RuTube.

Уже не угрозы, а реальные проблемы с безопасностью существуют, конечно же, и вокруг Украины. И мы за свою безопасность, за свои законные интересы в сфере безопасности воюем и добьемся результата, — сказал Лавров.

Запад не скрывает интереса к распространению силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, считает министр. Кроме того, угрозу представляет и распространение Североатлантического альянса, а также влияния НАТО.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон не имеют взаимного уважения как СССР и США в холодную войну. По словам дипломата, в настоящий момент Европа «остервенела». Лавров уверен что европейские страны используют Украину, чтобы попытаться навредить России. Ради этой цели западные власти влили в Киев сотни миллиардов евро, считает он.