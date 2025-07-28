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28 июля 2025 в 12:34

Лавров назвал главное отличие отношений с США от времен холодной войны

Лавров: между Россией и США не сохранилось уважения как в холодную войну

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва и Вашингтон не имеют взаимного уважения как СССР и США в холодную войну, заявил глава МИД России Сергей Лавров на образовательном форуме «Территория смыслов». По словам дипломата, в настоящий момент Европа «остервенела». Трансляция доступна на странице МИД в RuTube.

В холодную войну диалог никогда не прерывался между СССР и США, и что еще очень важно, мне кажется, отметить сегодня, это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет, — констатировал российский министр.

Лавров уверен: Европа использует Украину, чтобы попытаться навредить России. По его словам, ради этой цели западные власти влили в Киев сотни миллиардов евро.

Ранее глава МИД России отметил, что впервые за свою историю Россия ведет войну с Западом в одиночку. Министр указал: в противостоянии можно полагаться надо только на себя. Он пояснил, что у России немало дел, главное из которых заключается в победе над врагом.

Также дипломат сообщил: переговоры между Москвой и Вашингтоном показали, что на Западе еще есть разумные политики. Он подчеркнул, что у этих людей также имеется серьезная поддержка.

Сергей Лавров
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