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28 июля 2025 в 12:24

«Впервые за всю историю»: Лавров раскрыл одну деталь в борьбе с Западом

Лавров заявил, что Россия впервые за всю историю воюет одна против Запада

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Впервые за свою историю Россия ведет войну с Западом в одиночку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов». По его словам, которые транслировались на Rutube-канале ведомства, нельзя допускать слабости.

Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет, — подчеркнул министр иностранных дел.

Лавров отметил, что полагаться надо только на себя. Глава МИД указал, что у России немало дел, главное из которых заключается в победе над врагом.

Ранее министр подтвердил, что переговоры Москвы и Вашингтона показали наличие разумных политиков на Западе. Такую оценку Лавров дал диалогу с администрацией президента США Дональда Трампа.

Лавров также уличил европейцев в желании нанести поражение России. По мнению министра, это подтверждается каждый день. В пример Лавров привел канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил о планах снова сделать свою страну самой большой военной силой на европейской арене.

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