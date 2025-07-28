«Впервые за всю историю»: Лавров раскрыл одну деталь в борьбе с Западом

«Впервые за всю историю»: Лавров раскрыл одну деталь в борьбе с Западом Лавров заявил, что Россия впервые за всю историю воюет одна против Запада

Впервые за свою историю Россия ведет войну с Западом в одиночку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов». По его словам, которые транслировались на Rutube-канале ведомства, нельзя допускать слабости.

Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет, — подчеркнул министр иностранных дел.

Лавров отметил, что полагаться надо только на себя. Глава МИД указал, что у России немало дел, главное из которых заключается в победе над врагом.

Ранее министр подтвердил, что переговоры Москвы и Вашингтона показали наличие разумных политиков на Западе. Такую оценку Лавров дал диалогу с администрацией президента США Дональда Трампа.

Лавров также уличил европейцев в желании нанести поражение России. По мнению министра, это подтверждается каждый день. В пример Лавров привел канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил о планах снова сделать свою страну самой большой военной силой на европейской арене.