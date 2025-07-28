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28 июля 2025 в 12:08

Лавров объяснил, остались ли на Западе разумные люди

Лавров назвал разумным диалог с администрацией Трампа

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры между Москвой и Вашингтоном показали, что на Западе еще есть разумные политики, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов». Дипломат подчеркнул, что у этих людей также имеется серьезная поддержка.

Диалог, который мы ведем с администрацией Трампа, показывает, что разумные люди на Западе еще сохраняются. И у них достаточно серьезная поддержка, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что европейцы всерьез хотят нанести урон России, и это подтверждается каждый день. Он отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах вновь сделать Германию самой большой военной силой на европейской арене.

Также Лавров подчеркнул, что отношение европейских стран к России можно сравнить с «международным оборзением». По его словам, Запад убеждает свои народы, что Москва является вечным врагом и угрозой. Он назвал подобное поведение геббельсовской пропагандой. Глава МИД России добавил, что европейские власти убеждают граждан забыть про социальные проблемы и думать о том, что Россия якобы готовится на них напасть.

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